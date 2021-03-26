971 человек выздоровел от коронавируса за прошедшие сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 233,

город Алматы - 165,

город Шымкент - 31,

Акмолинская область - 75,

Актюбинская область - 21,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 81,

Восточно-Казахстанская область - 15,

Жамбылская область - 88,

Западно-Казахстанская область - 75,

Карагандинская область - 42,

Костанайская область - 50,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 22,

Павлодарская область - 19,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 214714.