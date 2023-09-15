970 тысяч саженцев запланировано высадить в этом году в Жамбылской области

Свыше 140 млн деревьев планируют высадить в Жамбылской области до 2025 года. Экологические проблемы опустынивания и сохранности зеленого фонда остаются актуальными для региона, большую часть территории которой занимают пустыни и полупустыни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на сегодняшний день общий объем государственного лесного фонда в Жамбылской области составляет свыше 4,4 млн гектаров, из них 2,3 млн гектаров занимают леса саксаульника, что составляет 30,8% от всей территории региона.

Как сообщалось, в 2021 году стартовала масштабная программа по озеленению страны. До 2025 года в Казахстане планируется посадить 2 млрд деревьев.

«В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о высадке двух миллиардов деревьев на территории государственного лесного фонда, Министерство экологии и природных ресурсов и акимат Жамбылской области утвердили комплексный план на 2021 – 2025 годы по лесовосстановлению и обогащению. В рамках этого плана в регионе будет высажено 140,8 млн деревьев», - пояснил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Олжас Баккараев.

По словам спикера, в 2023 году в Жамбылской области планируется высадить 970 тыс. саженцев на 814,6 га земли. На данный момент на 118,8 га посажено 114,7 тыс. саженцев.

«Для озеленения населенных пунктов в учреждениях лесного хозяйства выращивается 763 860 саженцев», - отметил руководитель природоохранного ведомства.

По информации пресс-службы главы региона, реализация плана «зеленого пояса» в Таразе и районах обсуждалась на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева.

Глава региона поинтересовался о районах, имеющих низкие показатели исполнения этого поручения. Было отмечено, что низкие результаты демонстрируют Сарысуский, Мойынкумский, Байзакский, Меркенский, Рыскуловский районы и город Тараз. Территория «зеленого пояса» не огорожена в Шуском, Кордайском, Байзакском и Меркенском районах. К формированию «зеленого пояса» в Рыскуловском районе и областном центре приступят только в осенние месяцы.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что, согласно поручению Президента, необходимо качественно и своевременно исполнить региональный план по озеленению населенных пунктов и созданию «зеленого пояса», обеспечить саженцы системой полива и строго следить за их сохранностью.