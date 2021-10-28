97 % жителей ВКО прошли перепись населения

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проводится завершающий этап третьей очередной Национальной переписи населения. В ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев рассказал о ходе переписи в Восточном Казахстане, передает МИА «Казинформ».

По информации инфоцентра ВКО, о напомнил, что в онлайн=режиме эта важная кампания проходит с 1 сентября и в цифровом формате на вопросы ответили более 788 тысяч жителей Восточного Казахстана, или 58 процентов от всего населения области. Примечательно, что по данному показателю Восточный Казахстан занимает первое место среди регионов республики.

С 1 октября интервьюеры начали проводить сплошной опрос на планшетах в оффлайн режиме. На сегодня интервьюеры опросили 533,5 тысячи человек, или 39 процентов от общей численности населения области. Национальной переписью охвачено 97 процентов жителей Восточного Казахстана. Другими словами, перепись прошли уже 1,3 млн человек.

По данным руководителя департамента Бюро национальной статистики по ВКО Берика Терликбаева, первыми досрочно завершили сбор данных в Абайском районе. Вторыми – Катон-Карагайский район, где в переписи приняли участие 25 тысяч человек. На третьем месте Шемонаихинский район, там ответили на вопросы переписи 49 тысяч жителей.

В онлайн-режиме больше всего участвовали жители Зайсанского района. Там более 37 тысяч человек прошли перепись в новом формате. На втором месте по онлайн-переписи - Абайский район. Тройку лидеров замкнул - Бескарагайский район.

Остаётся несколько дней до завершения Национальной переписи населения. Уже 30 октября закончится основной этап. До этого дня жителей Восточного Казахстана призывают ответить на вопросы интервьюеров или пройти перепись самостоятельно в онлайн-формате на специализированном сайте sanaq.gov.kz.

«Мы просим население с пониманием отнестись к данному мероприятию, которое требует вовлеченности всего общества. Вся собранная информация будет служить основой для прогнозирования социально-экономической ситуации в стране и регионе, а также планирования социальной политики на ближайшие годы», – подчеркнул Алмасхан Сматлаев.