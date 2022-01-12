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    19:23, 11 Январь 2022 | GMT +6

    97 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки в Атырауской области выявили 97 заболевших COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 97 человек. Из них 80 случаев подтверждено в городе Атырау, шесть случаев - на Тенгизском месторождении, в Индерском районе - пять, в Курмангазинском районе - шесть человек.

    У 52 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 45 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились семь человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 128 человек, в модульной больнице - 124 пациента, в районных инфекционных стационарах - 14. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 93 пациента с коронавирусной инфекцией.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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