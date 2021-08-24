97 смертей от COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о летальных случая коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ». со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

По информации Минздрава РК, за 22 августа 2021 года зарегистрировано 97 случаев с летальным исходом при подтвержденном COVID-19 и 23 летальных исхода при КВИ- (пневмония с признакми коронавирусной инфекции).

Опубликованы данные в разрезе регионов.