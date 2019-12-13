97% населения ВКО условно застрахованы в системе ОСМС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя акима ВКО Асем Нусуповой прошло заседание регионального штаба по подготовке области к внедрению ОСМС с участием заместителя директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Гульнар Жангарашевой. Об этом передает МИА «Казинформ».

На заседании штаба Г. Жангарашева подчеркнула важность решения вопросов полного охвата восточноказахстанцев системой медицинского страхования, интеграции информационных систем всех медучреждений, определения статуса застрахованности каждого жителя области. По ее словам, общий объем финансирования медицинской помощи по республике с внедрением системы социального медстрахования с 1 января 2020 года будет увеличен в полтора раза, до 1,569 млрд. тенге.

«При этом объем финансирования восстановительного лечения и паллиативной помощи вырастет в 9 раз, консультативно-диагностической – в 6,5 раза, стационарозамещающей помощи – в 2,3 раза», - отметила представитель Минздрава.

Руководитель филиала фонда Галымжан Абилов проинформировал, что по ВКО в 2020 году планируется финансирование в объеме 101,2 млрд тенге, что выше бюджета 2019 года в 1,3 раза. В том числе в рамках ГОМБП – 72 млрд тенге, ОСМС – 29 млрд тенге.





Охват медицинской помощью населения в системе ОСМС прогнозируется на уровне более 95% в целом по стране (рекомендованный пороговый уровень для внедрения ОСМС составляет не менее 80%).

Сегодня в базе данных потенциальных поставщиков по области зарегистрированы 156 субъектов здравоохранения. Филиалом НАО «ФСМС» по ВКО в рамках ГОБМП на 2019 год заключены договора со 127 поставщиками, из которых государственные - 65 (49%), частные - 62 (51%).

По данным управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 97% населения области на сегодня условно застрахованы в системе ОСМС. В категории «условно незастрахованных» числятся 3% населения области или порядка 39 тыс. человек, по которым завершается работа по актуализации статуса. Все остальные граждане смогут получить медицинскую помощь в системе медстрахования, самостоятельно уплатив взнос, в том числе посредством платежных терминалов, установка которых планируется во всех медицинских организациях - участницах системы.





Высока и техническая готовность региона к внедрению ОСМС: все рабочие места в медицинских организациях оснащены компьютерной техникой, во всех государственных медицинских организациях внедрены необходимые информационные системы. Оснащенность информационными системами среди частных поставщиков медицинских услуг составляет 100%, и работа в этом направлении должна быть завершена до 1 января 2020 года.

В целом, по словам Г. Жангарашевой, до конца текущего года все медицинские информационные системы должны продемонстрировать полную готовность к раздельному учету услуг и получению информации по статусу застрахованности от Фонда социального медицинского страхования. Вопрос функционирования информационных систем является критически важным для внедрения системы ОСМС.

Стоит напомнить, что в первые три месяца следующего года все жители страны будут считаться условно застрахованными. Для всех казахстанцев, оралманов и иностранцев, имеющих вид на жительство, остается доступным бесплатный пакет гарантированной медицинской помощи от государства. С 2020 года на пакет бесплатных медуслуг вместе с этими категориями также смогут рассчитывать и лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране. В пакет ГОБМП войдут первичная, экстренная и неотложная помощь, диагностика и лечение ряда хронических и социально значимых заболеваний, лекарственное обеспечение в пределах, определенных правительством. Государство будет платить взносы в систему ОСМС за 10 млн казахстанцев, входящих в льготные категории граждан, в числе которых пенсионеры, дети, студенты, беременные и находящиеся в декретном отпуске женщины, инвалиды и др.





Помимо этого, отчисления и взносы на ОСМС можно осуществлять через кассы 25-ти банков второго уровня. В настоящее время у плательщиков есть возможность осуществлять платежи на ОСМС через интернет-банкинг АО «Казпочта», АО «Kaspi Bank», АО «Шинхан Банк Казахстан», АО «Tengri Bank», АО «Bank RBK», АО «ДБ Банк Китая в Казахстане», АО «ДБ Казахстан Зираат Интернешнл Банк», а также через терминалы самообслуживания «Народный банк Казахстана» и АО «Казпочта».

Кроме того, планируется до конца текущего года установить во всех медицинских учреждениях страны терминалы самообслуживания (QIWI, Касса24), а также подключить интернет банкинг или мобильное приложение АО «Форте банк» и АО «Банк ЦентрКредит».

Указанные каналы предоставят возможность незастрахованному лицу, требующему медицинскую услугу в системе ОСМС, не покидая здания медицинского учреждения, воспользоваться услугами терминала/ интернет банкинга/ мобильного приложения и стать застрахованным в системе ОСМС.