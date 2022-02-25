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97 медалей завоевали казахстанские школьники на ХVIII Международной Жаутыковской олимпиаде

25 Февраля 2022 13:51
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97 медалей завоевали казахстанские школьники на ХVIII Международной Жаутыковской олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 97 медалей завоевали казахстанские школьники на ХVIII Международной Жаутыковской олимпиаде – 13 золотых, 21 серебряную и 63 бронзовые медали. Победители получили именные премии и образовательные гранты таких вузов, как Astana IT University и КБТУ, передает МИА «Казинфрм» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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Отметим, что в этом году в Международной Жаутыковской олимпиаде приняли участие рекордное количество школьников ‒ около 1 200 учеников старших классов из 21 страны мира. В их числе Казахстан, Турция, Россия, Румыния, Норвегия, Индия, Болгария, Грузия, Вьетнам, Индонезия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Узбекистан и другие. Казахстан на интеллектуальных соревнованиях представляли более 200 учеников в составе 32 команд.

«Международная Жаутыковская олимпиада с каждым годом становится все более популярной среди казахстанских и зарубежных школьников. В этом году количество участников соревнования было на двести человек больше, чем в 2021 году. Во время олимпиады участники традиционно решают сложные задачи по математике, физике и информатике. Такие интеллектуальные конкурсы не только углубляют их знания, но и учат детей работать в команде, устанавливать дружеские взаимоотношения», ‒ рассказал и.о. директора Республиканской физико-математической школы в Алматы Алмас Ордабаев.

Отметим, Международная Жаутыковская олимпиада прошла на базе Республиканской физико-математической школы при поддержке МОН РК.


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