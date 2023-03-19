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97-летняя ветеран труда  проголосовала в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
19 Марта 2023, 20:53
97-летняя ветеран труда  проголосовала в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе продолжается процесс голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. Во второй половине дня на дому проголосовала 97-летняя ветеран труда Зинаида Султанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы пришли с избирательной урной к 97-летней ветерану труда Зинаиде Султановой. На нашем участке мы должны посетить 35 человек, это пожилые, пенсионеры, актюбинцы, которые по состоянию здоровья не могут сами прийти на голосование. Всего на нашем участке числятся 2374 избирателя», - сказала член избирательной комиссии избирательного участка №46 Майра Алмагамбет.

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Зинаида Султанова с утра ждала членов избиркома, когда они пришли, она заполнила бюллетени и опустила их в урну.

«Моей маме 97 лет. У нее 5 детей, 10 внуков и 19 правнуков. Наша семья всегда ходит на выборы, мама раньше, когда ходила, обязательно голосовала, сейчас по состоянию здоровья к нам приходят члены избиркома. Мама очень ответственно относится к выборам и нас тоже приучила», - сказала ее младшая дочь Сания Шумбалова.


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