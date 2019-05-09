97-летний ветеран дал космическое благословение Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун Дня Победы представители АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) посетили на дому ветерана войны Курмантая Айтжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

97-летний аксакал в этот день принимал гостей - ветерана пришли поздравить школьники, которые прочитали ему свои стихи, телеканал «Хабар» снимал интервью с Курмантай ата, а сотрудники АО «РЦКС» вручили ему новый цифровой слуховой аппарат.

Курмантай Айтжанов родом из Коргалжынского района Акмолинской области. «Я рано повзрослел. Мне было всего 10 лет, но очень ясно помню время голодомора, особенно запомнился отец, который трудился день и ночь, чтобы спасти свою семью от голодной смерти. Думаю, я был ему хорошим помощником», - вспоминает Курмантай ата.

Когда началась война, юноше было 19 лет, и когда его в 1942 году призвали в армию, он сразу отправился на фронт. Четыре месяца подготовки в 8 кавалерийской гвардии, затем боевая подготовка в дивизии снайперов в Башкирии. Участие в боевых действиях началось с блокадного Ленинграда. «Шесть месяцев ожесточенных боев по защите Ленинграда, мы были в осаде 90 дней и получали только сухой хлеб, который нам сбрасывали с самолетов наши летчики», - рассказывает ветеран.





Фронтовой путь казахского снайпера Айтжанова оказался победным. После Ленинградской битвы он присоединился к Армии маршала Жукова и прошел дорогами войны через Беларусь, Украину, Польшу, Румынию, добив врага на реке Эльбе.

Курмантай ата был снайпером на знаменитых «катюшах», готовил снаряды. Воин дошел до Берлина и был очевидцем и участником взятия Рейхстага.

После окончания войны снайпер Айтжанов еще год был на защите Берлина и вернулся домой только в 1946 году.

Ветеран показал нам свои многочисленные боевые и трудовые награды, среди которых особенно дорога ему медаль маршала Жукова. Два ордена Славы, удостоверения которых хранятся, потерялись в боях.

После войны Айтжанов продолжил свой трудовой путь на железной дороге. В 1949 году встретил свою будущую супругу Батиш Садык кызы, с которой они создали большую и дружную семью. Пятеро детей, 12 внуков, 14 правнуков гордятся славной историей отца и деда-фронтовика.

Ветеран войны Курмантай Айтжанов в 2003 году потерял супругу и с вот уже 7 лет живет в выделенной государством однокомнатной квартире вместе с внучкой. «Мечтаю дожить до ста лет и красиво уйти, доволен своей жизнью», - говорит аксакал.

На вопрос как он сумел в 97 лет, пройдя такие суровые испытания жизни, оставаться бодрым, позитивным отвечает: «Не надо лениться, нужно быть обязательным в своих словах и поступках, ни в коем случае не увлекаться спиртным».

Аксакал дал пришедшим гостям свое напутствие. Его благословение коснулось всех: и молодых людей, и зрелых политиков и даже Главы государства. Не забыл поблагодарить он и представителей Казкосмоса за заботу и внимание к его здоровью, пожелав, чтобы казахстанский флаг был водружен на Марсе. «Тогда и яблони там тоже будут цвести!» - сказал Курмантай ата.