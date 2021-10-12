97 костанайцев заразились КВИ за сутки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Почти неделю заболеваемостт КВИ в Костанайской области держится на одном уровне. За прошлые сутки в регионе зарегистрировано 97 заражённых короновирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«11 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 97 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,28%. 82 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 90 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных», - сообщили в областном информационном штабе.

Больше всего заболевших в Костанае - 37 случаев в сутки, намного меньше в Рудном - 12 случаев. В Костанайском районе - 9, Житикаре – 5, по 4 случая - в городе Лисаковске, Аулиекольском, Карабалыкском, Карасуском, Федоровском районах, по 3 случая - в Алтынсаринском, Денисовском, Мендыкаринском и им.Б.Майлина районах, в Камыстинском районе – 2 случая.

Всего по Костанайской области с 3 апреля прошлого года по сегодняшний день зарегистрировано 34 543 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 30409 человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что более 58% костанайцев уже вакцинировались от КВИ.