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97 казахстанцев заболели коронавирусом и пневмонией с признаками КВИ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Февраля 2023, 09:28
97 казахстанцев заболели коронавирусом и пневмонией с признаками КВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 670 человек (–1 508+ и 162 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 137 пациентов, на амбулаторном лечениии – 1 533 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.93 казахстанца заболели коронавирусом, 4 - коронавирусной пневмонией.

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