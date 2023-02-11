97 казахстанцев заболели коронавирусом и пневмонией с признаками КВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 670 человек (–1 508+ и 162 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 137 пациентов, на амбулаторном лечениии – 1 533 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.93 казахстанца заболели коронавирусом, 4 - коронавирусной пневмонией.