97% казахстанцев будут иметь доступ к широкополосному Интернету к 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году 97% казахстанцев будут иметь доступ к широкополосному Интернету. Об этом сообщила директор департамента Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Гульнар Букеева на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При введении всеобщего декларирования доходов и имущества в нашей стране, конечно, очень важным вопросом является обеспечение доступа к широкополосному Интернету. В настоящее время доступ к широкополосному Интернету обеспечен во всех крупных городах и областных центрах, а также в районных центрах и в 3 324 сельских населенных пунктах, которые имеют численность от 250 и более человек. Это позволило обеспечить широкополосным Интернетом около 16 млн человек, что составляет 90 процентов от общего населения нашей страны. Конечно, трудности имеются в труднодоступных сельских населенных пунктах. В целях решения данной задачи у нас реализуются два проекта», –сказала Г. Букеева.

По ее словам, первый проект – обеспечение доступа к широкополосному Интернету в сельских населенных пунктах по технологии волоконно-оптических линий связи. Проект реализуется через механизм государственно-частного партнерства, с целью обеспечения доступом к высокоскоростному Интернету 3 718 государственных органов и бюджетных организаций. Общая протяженность волоконно-оптических линий составит более 20 тысяч километров.

Уже подключены к широкополосному Интернету 1 470 госорганов и бюджетных организаций, расположенных в 494 сельских населенных пунктах. В 2020 году будут охвачены госорганы и бюджетные организации в 769 селах.

Второй проект, как сообщила Г. Букеева, это строительство сетей мобильной связи четвертого поколения и внедрение других технологий в сельских населенных пунктах. Этот проект будет реализован в 2020-2022 годах. Для этого выделены необходимые радиочастоты. В результате будут обеспечены мобильной связью 880 сельских населенных пунктов с численностью населения от 250 человек. В таких селах проживает около 560 тысяч человек. Таким образом, планируется обеспечить доступом к широкополосному Интернету 93% населения РК. А в дальнейшем, в 2021-2022 годах будут обеспечены доступом к широкополосному Интернету 885 сел, в которых проживает около 600 тысяч человек.

Таким образом, к концу 2022 году доступом к широкополосному Интернету будет обеспечено около 5 тысяч населенных пунктов, которые будут учтены Министерством национальной экономики, как перспективные. В итоге будут охвачены около 18 млн человек, или 97 % населения Казахстана. Оставшиеся 3% будут обеспечены технической возможностью с применением спутниковой связи.