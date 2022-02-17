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97 болеющих COVID-19 - на аппарате ИВЛ
17 Февраля 2022 08:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 февраля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 42 319 человек (41 169 КВИ+ и 1 150 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находятся 5 684 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 36 635 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 126 пациентов, на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.
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