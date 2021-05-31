08:49, 31 Май 2021 | GMT +6
97 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 мая лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 180 человек (26 613 КВИ+ и 567 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Из них в стационарах находятся 10 908 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 16 272 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 668 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента;
• на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.
• в тяжелом состоянии – 668 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента;
• на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.