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    08:49, 31 Май 2021 | GMT +6

    97 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 мая лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 180 человек (26 613 КВИ+ и 567 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 10 908 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 16 272 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
    • в тяжелом состоянии – 668 пациентов;
    • в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента;
    • на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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