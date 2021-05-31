97 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 мая лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 180 человек (26 613 КВИ+ и 567 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 10 908 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 16 272 пациента.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 668 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.