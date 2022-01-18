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9698 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
18 Января 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9698 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со сылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3702,
город Алматы - 1198,
город Шымкент - 310,
Акмолинская область - 378,
Актюбинская область - 285,
Алматинская область - 320,
Атырауская область - 538,
Восточно-Казахстанская область - 169,
Жамбылская область - 259,
Западно-Казахстанская область - 151,
Карагандинская область - 1371,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 143,
Мангистауская область - 216,
Павлодарская область - 375,
Северо-Казахстанская область - 129,
Туркестанская область - 121.
Всего в стране выявлено 1071130 заболевших.
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