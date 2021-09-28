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    21:35, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    968 человек за день привились первым компонентом в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за день привились первым компонентом 968 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

    Всего в период с 1 февраля по первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 222 872 человека. Вторым компонентом вакцин привито 180 753 местных жителя.

    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, 53 человека с КВИ выявили за сутки в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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