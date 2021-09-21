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    14:17, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    967 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за минувшие сутки прививки получили 967 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным за 21 сентября I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 967 местных жителей. Среди привившихся: 11 медиков, 13 педагогов, 11 студентов, 10 госслужащих, 35 человек с хроническими заболеваниями, 886 местных жителей.

    Всего за период с 1 февраля по 20 сентября 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции привиты 218 339 человек. II компонентом привиты 172 998 местных жителей.
    Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, Атырауская область перешла в «желтую» зону.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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