08:00, 14 Июнь 2021 | GMT +6
967 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 215,
город Алматы - 96,
город Шымкент - 42,
Акмолинская область - 43,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 43,
Восточно-Казахстанская область - 72,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 51,
Карагандинская область - 165,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 34,
Павлодарская область - 50,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлено 402239 заболевших.