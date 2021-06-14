967 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 215,

город Алматы - 96,

город Шымкент - 42,

Акмолинская область - 43,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 29,

Атырауская область - 43,

Восточно-Казахстанская область - 72,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 51,

Карагандинская область - 165,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 25,

Мангистауская область - 34,

Павлодарская область - 50,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлено 402239 заболевших.