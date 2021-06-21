966 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 966 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

город Нур-Султан – 228,

город Алматы – 174,

город Шымкент – 13,

Акмолинская область – 26,

Алматинская область – 56,

Атырауская область – 124,

Восточно-Казахстанская область – 69,

Жамбылская область – 30,

Западно-Казахстанская область – 48,

Карагандинская область – 50,

Костанайская область – 29,

Кызылординская область – 4,

Мангистауская область – 28,

Павлодарская область – 53,

Северо-Казахстанская область – 18,

Туркестанская область – 16.

Итого выздоровевших в Казахстане – 385043.