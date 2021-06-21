08:17, 21 Июнь 2021 | GMT +6
966 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 966 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
город Нур-Султан – 228,
город Алматы – 174,
город Шымкент – 13,
Акмолинская область – 26,
Алматинская область – 56,
Атырауская область – 124,
Восточно-Казахстанская область – 69,
Жамбылская область – 30,
Западно-Казахстанская область – 48,
Карагандинская область – 50,
Костанайская область – 29,
Кызылординская область – 4,
Мангистауская область – 28,
Павлодарская область – 53,
Северо-Казахстанская область – 18,
Туркестанская область – 16.
Итого выздоровевших в Казахстане – 385043.