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    09:10, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    962 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 23.09.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-аккаунт ведомства.

    «На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 66 215 человек (57 473 КВИ+ и 8 742 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 653 пациента, на амбулаторном уровне – 54 562 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 962 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 239 пациентов, на аппарате ИВЛ – 131 пациент», - говорится в сообщении Минздрава.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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