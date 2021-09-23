962 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 23.09.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-аккаунт ведомства.

«На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 66 215 человек (57 473 КВИ+ и 8 742 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 653 пациента, на амбулаторном уровне – 54 562 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 962 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 239 пациентов, на аппарате ИВЛ – 131 пациент», - говорится в сообщении Минздрава.