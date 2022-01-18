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9614 жителей Павлодарской области оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности

18 Января 2022 21:03
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9614 жителей Павлодарской области оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области стражи порядка борются на дорогах за «пристёгнутые ремни», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Павлодарском регионе по итогам 2021 года 9614 граждан привлечены к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Например, инспекторы батальона патрульной полиции в Павлодаре, на улице Лермонтова, при патрулировании остановили машину марки «Тойота», 37-летний водитель которой не пристегнул ремень безопасности. За это нарушение мужчина привлечён к административной ответственности и получил штраф в пять месячных расчётных показателей.

«Некоторые участники дорожного движения не до конца осознают важность пристёгивания ремней безопасности, которые предназначены для того, чтобы помочь сохранить наши здоровье и жизнь.

Ремень безопасности является одной из самых простых и эффективных систем для безопасной езды и снижает риск смерти в случае лобового столкновения до 90%, - рассказали в правоохранительных органах. - Когда водитель не пристёгнут, амплитуда перемещения корпуса тела увеличивается, и в момент резкого торможения или, что хуже, столкновения, его тело по инерции продолжает своё движение. Этим объясняются и сломанная грудная клетка об руль во время ДТП, и разбитые головы о лобовое стекло, и различные травмы при боковых столкновениях, и другие увечья. Причин тому множество, но одна из основных – водитель или пассажир не был пристегнут».


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#Павлодарская область   #Транспорт   #Безопасность   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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