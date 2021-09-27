960 школьников заболели КВИ с начала учебного года в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 960 школьников заболели коронавирусом с начала учебного года в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из всего количества случаев, 215 случаев были зарегистрированы во время летних каникул, 720 случаев - во время офлайн обучения и 25 случаев были зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. Вынесено 567 постановлений о введении карантина в 578 классах 244 школ области и переведено на дистанционную форму обучения 9379 учеников», - сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день из 578 классов 201 вышли с карантина и 2753 учеников вернулись на занятия.

По состоянию на 27 сентября в области зарегистрировано 50 402 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 36 774. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч человек населения составил- 2358,1.

За последние сутки зарегистрировано 162 случая КВИ, темп прироста - 0,3%, из них 149 симптомных и 13 бессимптомных случаев.

«Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели на одном уровне 0,5%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,9% (90 случаев), Енбекшиказахском - 0,7% (238 случаев), Ескельдинском – 0,6 (65 случаев), Кербулакском - 0,6% (43 случаев), Сарканском - 0,9% (53 случаев), Уйгурском - 0,6%. (68 случаев) районах. Из 162 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 26, 32 случая среди школьников, 7 случаев среди студентов и 4 случая среди учителей», - отметили в ДСЭК региона.

На сегодня первым компонентом вакцины привито 747 411 (68%) человек, оба компонента получили 642 965 (58%) жителей Алматинской области.