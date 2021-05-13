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    18:56, 12 Май 2021 | GMT +6

    96 школьников заболели коронавирусом за две недели в Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Хотя Мангистауская область с 9 мая находится в «зеленой зоне», эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему нестабильна. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, за последние две недели коронавирусной инфекцией заразились 96 школьников, 6 учителей.

    «Опасная болезнь выявлена у 96 учащихся. Возможно, они заразились от домашних. У заболевших учеников нет симптомов. Те, кто находился с ними в тесном контакте, были помещены на карантин. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», - сказал Газиз Надуев.

    Всего с 1 сентября 2020 года по 11 мая 2021 года зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции среди школьников, из них 247 учащихся обучаются в онлайн, 143 - в традиционном оффлайн формате. Показатель заболеваемости составил 52,9 на 100 тысяч учащихся.

    С 1 января по 11 мая 2021 года зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции среди учащихся, из них 200 учащихся обучаются в оффлайн, 189 - в онлайн формате.

    Уровень заболеваемости среди учащихся по районам:

    город Актау - 237 случаев;

    Мунайлинский район - 83 случая;

    Тупкарганский район - 39 случаев;

    Мангистауский район - 15 случаев;

    Бейнеуский район - 5 случаев;

    город Жанаозен – 6 случаев;

    Каракиянский район -3 случая


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Мангистауская область
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