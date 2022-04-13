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96 областных госучреждений разместят в Семее – аким ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Апреля 2022, 17:00
96 областных госучреждений разместят в Семее – аким ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов заявил, что ни одно учебное заведение в Семее не будет отдано под госучреждения будущей Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«Это всего лишь пустые разговоры. Я внимательно провел анализ вместе с Бакытжаном Баяхметовым. Мы обладаем достаточно большим потенциалом свободных помещений, есть серьезный потенциал в государственной собственности. Ни одна школа, музыкальная, творческая, или какое-то здание колледжа не будет освобождаться для этих целей. У нас достаточно свободных помещений в этом замечательном городе», — заявил Д. Ахметов.

Глава области подсчитал, что в Семее имеется 37 тысяч кв. метров свободных площадей в бизнес-структуре и еще около 10 тысяч кв. метров в коммунальной собственности.

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«Этого более чем достаточно, чтобы разместить все 96 организаций, которые присущи областному статусу будущей Абайской области. Прошу вас спокойно и вдумчиво относится к ведущейся работе. Не верить этим разговорам, которые почему-то возникли в последние несколько дней», — подытожил Д. Ахметов.


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