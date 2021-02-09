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    05:55, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    96% населения Жарминского района ВКО обеспечены чистой питьевой водой

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    КАЛБАТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области проведено центральное водоснабжение в 47 селах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

    Выступая с отчетом о социально-экономическом развитии района, аким района Ахметкали Нургожин отметил, что введены в эксплуатацию блочно-модульные станции в селах Кентарлау, Капанбулак, Конырбиик.

    «Несмотря на трудности, связанные с влиянием пандемии, за последние три года производство продукции промышленности возросло в 29 раз. По темпам производства промышленной продукции район занимает второе место в области после города Усть-Каменогорск. Стоит отметить, что в сфере социальной защиты населения в 2020 году создано 1315 новых рабочих мест. Обеспечили чистой питьевой водой 47 сельских населенных пунктов или 96%. В 15 организациях образования установлены камеры видеонаблюдения за счет средств местного бюджета. В 12 школах для безопасности и удобства детей проведена санитарная сеть внутри здания», – сообщил аким района .

    По его словам, будет завершена работа по строительству водопровода в селе Киши Карасу и обеспечению чистой питьевой водой в селах Сулусары и Жарык. Также, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», в этом году будет сдан в эксплуатацию Дом культуры в поселке Ауэзов и сделан капитальный ремонт сельского клуба в поселке Суыкбулак.

    Следует отметить, что в этом году будет разработан комплексный план по благоустройству и реконструкции инфраструктуры бывшего райцентра – города Шар.

    «В наших планах уделить внимание бывшим районным центрам. В населенных пунктах сохранена и действует социальная инфраструктура, население обеспечено услугами среднего и дошкольного образования, здравоохранения, культуры и спорта. В то же время, имеются проблемы в жилищно-коммунальной сфере и дорожной инфраструктуре. Для решения вопросов будет сформирована программа развития бывших райцентров», – сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

    К слову, в прошлом году в городе Шар был введен в эксплуатацию долгожданный спортивный комплекс. В целом в районе по итогам года обеспечены жильем 48 многодетных семей и четыре 2-х квартирные жилые дома были предоставлены медработникам.​


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область ЖКХ
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