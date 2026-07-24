96 нарушителей трудового законодательства оштрафовали в Астане

За первое полугодие 2026 года погашена задолженность по заработной плате свыше 164 млн тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента Комитета госинспекции труда Минтруда и соцзащиты населения РК по Астане Мурат Шакенов на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За первое полугодие 2026 года погашена задолженность по заработной плате свыше 164 млн тенге. Тем самым, защищены трудовые и конституционные права 305 работников. В рамках государственного контроля за соблюдением законодательства госинспекторами труда просмотрено 6 090 обращений. Проведено 224 внеплановых проверки, по всем выявленным нарушениям выданы 98 предписаний с требованиями по их устранению. Вместе с тем, к административной ответственности привлечено 96 юридических и физических лиц на общую сумму 18 млн тенге, — сказал М. Шакенов.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер пояснил, что каждый работодатель обязан вносить информацию о заключенных трудовых договорах, об их изменении и прекращении в Единую систему учета трудовых договоров. Работодатель также обязан вносить информацию в ЕСУТД о предоставляемых отпусках работнику в связи с беременностью и рождением ребенка, усыновлением новорожденного ребенка.

Касательно сроков внесения трудовых договоров в ЕСУТД спикер напомнил, что трудовой договор вносится в систему в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания сторонами трудового договора, в случае внесения изменений или дополнений — в течение 15 календарных дней, в случае прекращения трудовых отношений — не позднее трех рабочих дней.

На вопрос о том, в каких случаях договор о гражданско-правовых отношениях может быть признан трудовым, спикер ответил, что, если он содержит один или несколько признаков трудового договора. Один или несколько признаков должны быть определены государственной инспекцией труда.

Напомним, Единая система учета трудовых договоров введена в Казахстане в 2021 году. Регистрация трудовых договоров осуществляется через сайт enbek.kz.