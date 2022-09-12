Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

96 млн тенге бюджетных денег похитил мужчина в Костанайской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Сентября 2022, 16:48
96 млн тенге бюджетных денег похитил мужчина в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчина похитил деньги, которые выделили в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.

«Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина, который обманул и злоупотребил доверием субъектов аграрного сектора. Он совершил неоднократное хищение бюджетных денег, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, а также на приобретение семян картофеля», - сообщили в ведомстве.
Общий ущерб государству составил 96 млн тенге. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.


Костанайская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Видео   Регионы   Борьба с коррупцией   Костанай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам