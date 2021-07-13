96-летняя жительница Жамбылской области приняла вторую дозу прививки от КВИ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более двухсот жителей Жамбылской области вакцинировались. Среди них 96-летняя Ифрат Халяпова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

96-летняя жительница села Жана жол Шуского района Жамбылской области Ифрат Халяпова приняла вторую дозу прививки от коронавируса. Несмотря на столь почтенный возраст, бабушка 12 мая поставила первую дозу вакцины «Спутник V». Ее беспокоит и собственное здоровье, и состояние близких людей.

В селе Жана жол проживает 2 910 человек, из них 1 341 должен быть вакцинирован. На сегодняшний день добровольно привились 572 жителя. В их числе и Ифрат Халяпова.

По словам участковой медсестры сельской врачебной амбулатории Гульмиры Алиевой, состояние Ифрат Нурулловны стабильное.

«Ифрат Халяпова ранее не жаловалась на проблемы со здоровьем. Перед прививкой мы проверили ее состояние и сейчас ежедневно держим этот вопрос на контроле. Поступок пожилого человека должен стать примером для многих», - говорит медсестра.

Ифрат Нуруллаевна одна из тех ветеранов, кто во время Великой Отечественной войны трудился в тылу и внес весомый вклад в приближение победы. Она является известной свекловичницей Шуского района былых лет, пользуется заслуженным авторитетом среди сельчан.

Бабушка, которая сегодня живет в окружении шести детей и 13 внуков говорит, что единственный способ избежать коронавируса - это сделать прививку.

«Я поставила прививку, думая не только о себе. Больше переживала за здоровье своих сыновей и внуков. Мы видели, сколько боли принесла эпидемия, и знаем, как больно терять близких. Поэтому, пока не поздно, нужно вакцинироваться», - говорит Ифрат Халяпова.

В Шуском районе насчитывается более 100 тысяч жителей, из них 49 271 должны быть вакцинированы. Всего на сегодняшний день провакцинировано 13 369 человек. Пока план выполнен только на 27,1 процента, однако отмечена тенденция роста числа жителей, желающих сделать прививку, сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области.

По данным областного управления здравоохранения, по области на начало июля однократно привито 212 375 человек. Из числа 212 375 однократно привитых лиц 112 111 получили второй тур вакцин. В области в 23 организациях первичной медико-санитарной помощи имеется 43 прививочных пункта, из них 15 в городах и 28 в районах.

С 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 199 550 доз вакцины «Спутник V» первого компонента и 158 700 доз второго компонента, 10 тысяч доз отечественной вакцины QazCovid-in.

Напомним, что в с 1 февраля первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями. С начала февраля в Жамбылскую область начала поступать отечественная вакцина QazVac. В мае начались поставки 60 тысяч доз вакцины Hayt - Vax, произведенной фармацевтической промышленностью ОАЭ и китайской компанией «Синофарм».

200-тысячным вакцинированным жителем региона стала 83-летняя Орынша Елшибаева.

Иммунизация против коронавируса в Жамбылской области продлится до конца 2021 года.