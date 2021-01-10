96-летний ветеран из Семея призвал молодежь идти на выборы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее активность избирателей проявляются с самого утра. Среди тех, кто решил отдать свой голос за ту или иную партию, горожане всех возрастов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

Одни приходят на определенные ранее участки с раннего утра, другим же, тем, кто не в состоянии прийти на участок самостоятельно, разносят бюллетени на дом. Одним из активных избирателей вот уже на протяжении долгих лет является 96-летний Григорий Маларов. Ветеран считает, что основой будущего страны является осознанность и активность нынешней молодежи, которая теперь в ответе за светлое будущее родины.

«Мне 96 лет. Я всегда активно участвовал в жизни города. Считаю, что идти голосовать должны в первую очередь представители молодого поколения. Это же их жизнь. Молодежь ещё не осознает, что именно от них зависит основа нашей страны и нашего будущего. Чтобы наш народ в будущем жил лучше, чем сегодня. Мы, конечно, и сейчас неплохо живём, но мы ведь хотим жить лучше. Поэтому молодёжь должна вклиниться в этот процесс и добиться своих целей и задач. Молодежь - это наше будущее. Спасибо тем, кто разносит нам бюллетени по домам, невзирая на мороз. Очень им благодарен за возможность принять участие в выборах», - сказал Григорий Васильевич.

Напомним, что в Семее определено 149 избирательных участков, 19 из них закрытые, 22 расположены в сельских округах.

Фото: инфоцентр г. Семея