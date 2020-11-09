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96 кг синтетических наркотиков изъято сотрудниками казахстанской полиции

9 Ноября 2020 12:47
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96 кг синтетических наркотиков изъято сотрудниками казахстанской полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня сотрудниками полиции уже изъято 96 кг синтетических наркотиков, что в десятки раз превышает показатели прошлого года. Об этом на онлайн брифинге «О принимаемых мерах по противодействию наркопреступности» сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности ведомства Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу отметить, что активное противодействие синтетическим наркотикам стало возможным вследствие принятия комплекса законодательных мер. Включение в подконтрольные списки 89 наименований новых видов наркотиков и утверждение их перечня постановлением Правительства позволило ввести в правовую зону все известные психоактивные вещества», - подчеркнул глава департамента по противодействию наркопреступности.

В результате на сегодня изъято 96 кг синтетики, что в десятки раз превышает показатели прошлого года.

«Выявлено около 650 уголовных правонарушений, связанных с её оборотом, в том числе 238 фактов сбыта. Заблокировано более 850 сайтов, распространявших наркотики», - добавил Тлеген Маткенов.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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