96 кг синтетических наркотиков изъято сотрудниками казахстанской полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня сотрудниками полиции уже изъято 96 кг синтетических наркотиков, что в десятки раз превышает показатели прошлого года. Об этом на онлайн брифинге «О принимаемых мерах по противодействию наркопреступности» сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности ведомства Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что активное противодействие синтетическим наркотикам стало возможным вследствие принятия комплекса законодательных мер. Включение в подконтрольные списки 89 наименований новых видов наркотиков и утверждение их перечня постановлением Правительства позволило ввести в правовую зону все известные психоактивные вещества», - подчеркнул глава департамента по противодействию наркопреступности.

В результате на сегодня изъято 96 кг синтетики, что в десятки раз превышает показатели прошлого года.

«Выявлено около 650 уголовных правонарушений, связанных с её оборотом, в том числе 238 фактов сбыта. Заблокировано более 850 сайтов, распространявших наркотики», - добавил Тлеген Маткенов.