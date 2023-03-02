96 казахстанцев заболели ковидом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 2 марта лечение от КВИ продолжает получать 1 651 человек (–1 493 + и 158 КВИ-), из них в стационарах находятся 115 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 536 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По данным ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4, на аппарате ИВЛ – 1.

За прошедшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заболевание коронавирусом.