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96 казахстанцев умерли от коронавируса за сутки
3 Сентября 2021 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Лидером антирейтинга стал Алматы - 23 смерти за сутки, 15 человек умерли от коронавируса в Карагандинской области и 14 - в Нур-Султане.
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