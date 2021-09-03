+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 16 °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

96 казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

3 Сентября 2021 08:32
Поделиться:
96 казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Коронавирус: большинство регионов РК - в «красной» зоне
358 случаев пневмонии зафиксировано в Казахстане Минздрав РК: 1547 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

Лидером антирейтинга стал Алматы - 23 смерти за сутки, 15 человек умерли от коронавируса в Карагандинской области и 14 - в Нур-Султане.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус: большинство регионов РК - в «красной» зоне
358 случаев пневмонии зафиксировано в Казахстане
Минздрав РК: 1547 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
4 Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
5 За неисполнение требований суда наказали руководителя управления акимата СКО
6 В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
Читайте также
85 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
2 166 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за сутки
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
За неисполнение требований суда наказали руководителя управления акимата СКО
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив