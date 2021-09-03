96 казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Лидером антирейтинга стал Алматы - 23 смерти за сутки, 15 человек умерли от коронавируса в Карагандинской области и 14 - в Нур-Султане.