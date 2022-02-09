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96% госпитализированных с КВИ узбекистанцев не были вакцинированы

9 Февраля 2022 20:51
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96% госпитализированных с КВИ узбекистанцев не были вакцинированы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 96% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, не были вакцинированы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РУ.

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По данным Минздрава в январе в инфекционные больницы Ташкентской области был госпитализирован 8601 больной, из которых 6856 составили пожилые люди, 811- беременные женщины и 934 - дети.

«К сожалению, 8243 человека из их числа не были вакцинированы против коронавируса. Всего лишь 358 больных, то есть 4,1 процента госпитализированных получили до этого вакцины от COVID-19. Среди них смертных случаев зафиксировано не было», - сообщает ведомство.

В министерстве добавили, что у не привитых пациентов болезнь протекала в тяжёлой и крайне тяжёлой формах и в некоторых случаях окончилась летальным исходом.

«Министерство здравоохранения ещё раз призывает соотечественников внимательнее относиться к своему здоровью, получить вакцину и бустерную дозу от коронавируса», - призывает Минздрав.

Напомним, на сегодня полностью вакцинировалось 69 % взрослого населения Узбекистана. Прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


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#Узбекистан   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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