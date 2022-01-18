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96 человек, участвовавших в беспорядках, выявили в Кызылординской области

18 Января 2022 15:17
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96 человек, участвовавших в беспорядках, выявили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области во время ЧП выявлено более 350 правонарушений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Личный состав департамента полиции Кызылординской области продолжает работу в режиме ЧП. По области выявлено 244 факта нарушения режима чрезвычайного положения (статья 476 КоАП РК). Из них 21 лицо решением суда предупреждено, 44 лица оштрафованы, 159 подвергнуты наказанию в виде административного ареста, 20 административных дел на рассмотрении.

За нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (статья 488 КоАП РК) выявлено 127 правонарушений, по ним 13 лиц получили предупреждение, на 11 лиц наложены штрафы и 92 взяты под административный арест, в суде на рассмотрении 11 административных дел.

Созданной следственно-оперативной группой выявлено 96 лиц, участвовавших в беспорядках. Подозреваемые водворены в ИВС. Работа по надзору за соблюдением требований режима чрезвычайного положения продолжается.


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#Кызылординская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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