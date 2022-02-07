96 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 февраля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 95 515 человек (–94 327+ и 1 188 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 9 897 пациентов, амбулаторно лечатся 85 618 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 453 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.