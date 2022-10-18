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96 близнецов родились в Атырау с начала года

Автор:  
Виктор Сутягин
18 Октября 2022, 22:12
96 близнецов родились в Атырау с начала года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года родились 96 близнецов. Об этом сообщила заместитель директора Атырауского областного перинатального центра Альмира Сабыргалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За девять месяцев текущего года в нашем перинатальном центре родились 96 близнецов, а также одна тройня. По сравнению с прошлым годом число близнецов увеличилось на 9,1 процента. Тройни в 2021 году в регионе не рождались. Всего с начала года в Атырауском областном перинатальном центре родились 6 796 младенцев. Надеемся, что до конца текущего года число новорожденных подрастет»,-сообщила заместитель директора Атырауского областного перинатального центра Альмира Сабыргалиева.
В прошлом году в регионе всего родились 7 375 детей.


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