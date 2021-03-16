08:01, 16 Март 2021 | GMT +6
954 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 954 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 297,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 99,
Атырауская область - 48,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 51,
Карагандинская область - 92,
Костанайская область - 47,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 43,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлено 225685 заболевших.