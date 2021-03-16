954 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 954 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 127,

город Алматы - 297,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 63,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 99,

Атырауская область - 48,

Восточно-Казахстанская область - 18,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 51,

Карагандинская область - 92,

Костанайская область - 47,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 43,

Северо-Казахстанская область - 12,

Туркестанская область - 9.





Всего в стране выявлено 225685 заболевших.



