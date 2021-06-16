953 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививку получили 953 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 953 местных жителя.

Среди привившихся: 21 медик, 32 педагога, 1 полицейский, 10 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 2 сотрудника правоохранительных органов, 2 госслужащих, 4 человека с хроническими заболеваниями, 880 местных жителей.

Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 67 539 человек. II компонентом вакцин привито 23614 местных жителей.

В регионе функционируют 31 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.

Ранее число находящихся в стационарах пациентов с КВИ назвали в Атырау.