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    15:00, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    953 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививку получили 953 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 953 местных жителя.

    Среди привившихся: 21 медик, 32 педагога, 1 полицейский, 10 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 2 сотрудника правоохранительных органов, 2 госслужащих, 4 человека с хроническими заболеваниями, 880 местных жителей.

    Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 67 539 человек. II компонентом вакцин привито 23614 местных жителей.

    В регионе функционируют 31 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.

    Ранее число находящихся в стационарах пациентов с КВИ назвали в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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