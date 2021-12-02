952 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 952 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 89,

город Алматы - 185,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 72,

Алматинская область - 57,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 230,

Карагандинская область - 117,

Костанайская область - 5,

Кызылординская область - 11,

Павлодарская область - 17,

Северо-Казахстанская область - 82,

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 938335.



