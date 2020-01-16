95% выпускников «Назарбаев Интеллектуальной школы» в Таразе получают гранты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об успехах своих учащихся рассказали в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора таразской НИШ Талгата Байназарова, из стен открытой в 2013 году современной школы, возведенной по инициативе Елбасы – Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, уже вышли порядка 500 выпускников.

«Около 40 наших воспитанников поступили в зарубежные вузы, более 90 получили приглашения в Назарбаев Университет. Ежегодно около 95% выпускников получают государственные гранты. Учащиеся нашей школы ежегодно добиваются успехов на престижных олимпиадах и конкурсах научных проектов, проводимых в Москве, Якутии, Санкт-Петербурге, странах Балтии, Ереване, Калифорнии, Анкаре, Вирджинии», - отметил директор школы.

В 2018 году учащиеся 12-го класса таразской НИШ Бекнур Калмаханбет и Даурен Тенельбаев усовершенствовали оборудование корейской компании Lives'Talk для определения мест выпаса скота. Они разработали линейный генератор, обеспечивающий GPS Tracker бесперебойной электроэнергией. Между двумя сторонами подписан меморандум о сотрудничестве.

В 2019 году в финале президентской Олимпиады ученики НИШ города Тараза Алихан Калмаханбет и Тимур Амангельдиев были награждены золотыми медалями. Результаты Алихана Калмаханбета вошли в пятерку лучших результатов Олимпиады.

«В минувшем году 12-классница Дана Курманбек на конкурсе, организованном Национальной Палатой предпринимателей, представила проект по производству сухой сыворотки и получила два миллиона тенге. Бизнес-проект по производству сухой сыворотки реализуется на базе нашей Назарбаев Интеллектуальной школы города Тараза», - рассказал Талгат Байназаров.

По словам спикера, наилучший показатель учащихся по международному экзамену IELTS составил 8 баллов. По экзамену SAT, который сдается для поступления в большинство высших учебных заведений США, двое учащихся школы Елнур Молдияр и Ермахан Магзым набрали 800 баллов из 800 возможных.

«В копилке достижений наших педагогов есть победа учителя-эксперта биологии Инны Аксеновой на республиканском конкурсе «Лучший педагог». Вместе с нагрудным знаком Инне Аксеновой министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов вручил премию в размере двух с половиной миллионов тенге, - продолжил директор НИШ Тараза. - Также в школе предусмотрены элективные курсы для развития интеллектуальных и исследовательских навыков учащихся. Это роботостроение, аэрокосмическое моделирование, методы исследований в химии, биолого-экологические исследования Жамбылской области, геоэкологическое исследование территории областного центра, историко-культурное краеведение Жамбылской области. Работают более 30 различных кружков, посвященных спорту и творчеству».

Отметим, что Назарбаев Интеллектуальная школа города Тараза прошла аккредитацию Совета международных школ (CIS). В ходе командного визита зарубежные эксперты высоко оценили организацию учебно-воспитательного процесса школы. Помимо этого, школа стала членом Национальной федерации клубов ЮНЕСКО Казахстана. В качестве члена клуба школьное сообщество принимает активное участие в реализации творческих, культурных, духовных проектов ЮНЕСКО.

«Учатся у нас дети не только из областного центра, но и из отдаленных районов области. Школа построена по собственному проекту, рассчитана на 720 человек, а в спальном крыле расположилось комфортабельное общежитие на 132 места, где проживают приезжие дети. В школе работают 118 местных и 6 иностранных педагогов, есть учителя-модераторы, учителя-эксперты, сертифицированные тренеры, магистры, доктор PhD и кандидат наук», - рассказал директор Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Тараза Талгат Байназаров.