95% всех случаев ДТП происходят по вине водителей - полиция Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Человеческий фактор становится главной причиной аварий на дорогах. Об этом шла речь на заседании в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на трассах региона председательствовал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, с участием акимов районов и города Тараза, руководителей правоохранительных органов, областных департаментов и управлений, АО НК «Казавтодор».

«В Жамбылской области рост аварийности за восемь месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в городе Таразе, Кордайском, Меркенском, Таласском, Рыскуловском районах, – отметил выступивший с докладом начальник департамента полиции генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. - В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор. Анализ показывает, что 95% всех случаев ДТП происходят по вине самих водителей, из-за превышения скорости и несоблюдения ПДД».

Для снижения количества ДТП на дорогах области устанавливается комплекс «Сергек». В городе Таразе уже функционируют 10 таких комплексов в пилотном режиме.

Отмечено, что за восемь месяцев этого года 717 граждан лишили водительских прав, что, по сравнению с 2020 годом, больше на 30 фактов. За отчетный период было наложено административных штрафов на сумму 1,4 млрд тенге, взыскано 980 млн тенге.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались вопросы детского дорожно-транспортного травматизма.

Глава жамбылского гарнизона Жанат Сулейменов выступил с конкретными предложениями по обеспечению дорожной безопасности, которые были поддержаны акимом области. В частности, говорилось о необходимости установить камеры видеонаблюдения, «скоростемеры» в районах, на участках дорог, где часто происходят ДТП.

Что касается сельской местности, то там штрафы нарушителям ПДД выписывают участковые инспекторы. Необходимо увеличить штат патрульных полицейских в сельских округах, заметил спикер.

По итогам совещания принято решение создать рабочую группу из представителей акиматов, правоохранительных органов, АО НК «Казавтодор» и разработать дорожную карту. Будут созданы специальные парковочные места, развязки, повороты, пешеходные мосты, необходимые дорожные знаки.

В этом направлении местные исполнительные власти будут работать совместно с представителями АО НК «Казавтодор», уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, на минувшей неделе в Жамбылской области произошел ряд трагических дорожно-транспортных происшествий.

Так, 23 сентября в 06:00 утра на 476 км трассы Алматы – Ташкент на территории Байзакского района произошло столкновение автомашин Аudi-А4 и Toyota Camry. В результате ДТП от полученных телесных повреждений шесть человек скончались на месте происшествия. Двое пассажиров Toyota Camry с различными травмами доставлены в лечебные учреждения.

На 24 км трассы Б. Момышулы – Кошкарата Жуалынского района произошло столкновение Аudi-80 и ЗИЛ-130. После столкновения возникло возгорание автомобилей. В результате возгорания водитель и пассажир автомобиля Аudi-80 скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир ЗИЛа с различными травмами доставлены в центральную районную больницу.