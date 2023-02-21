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95% уголовных дел в Костанайской области расследуется в электронном формате

Автор:  
Жанна Мусабаева
21 Февраля 2023, 22:44
95% уголовных дел в Костанайской области расследуется в электронном формате

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области намерены перейти на полный формат расследования в электронном виде. На эту тему сегодня состоялось совещание с участием сотрудников Комитета по правовой статистике и специальным учетам в подразделениях полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В территориальных подразделениях департамента полиции области для этой работы созданы все необходимые условия. Подразделения следствия и дознания еще с 2018 года полностью оснащены персональными компьютерами, налажена интернет связь.

«Уже есть положительные результаты. Только с начала этого года суд в электронном формате поступило 267 уголовных дел. Введение электронных уголовных дел охватывает весь уголовный процесс – от регистрации преступления, досудебного расследования, судебного разбирательства и до конца исполнения наказания. Ход расследования стал доступным в режиме онлайн надзирающему прокурору, а также стороне защиты в объеме, установленном Уголовным процессуальным кодексом», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

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Благодаря электронному формату работы сокращается срок уголовного процесса, происходит оптимизацию затрат на бумажный документооборот и предоставляется доступ к материалам дела в режиме реального времени.


Фото: пресс-служба ДП Костанайской области



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