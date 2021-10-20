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    14:34, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    95 тысяч казахстанцев принято на бесплатное техническое обучение в колледжи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на бесплатное профессионально-техническое обучение в колледжах принято 95 тысяч человек. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается колледжей, то продолжается реализация проекта «Бесплатно профессионально-техническое образование». В рамках проекта, в текущем году принято в колледжи 95 тысяч первокурсников. С этого года расширена академическая самостоятельность колледжей, которая позволяет разрабатывать образовательные программы самостоятельно, с участием работодателей и по требованиям рынка труда. Завершается оборудование 180 колледжей по проекту «Жас маман». В новом учебном году студенты колледжей, как и школьники, перешли на штатный формат обучения. При этом теоретические, лабораторные, практические занятия, профессиональная практика проводятся в штатном режиме, и колледжи имеют возможность организовать по 20% дисциплин обучение в дистанционном формате», – сказала Ш. Каринова.

    По ее словам, в колледжах организуется чередование теоретических и практических занятий, чтобы ограничить одновременное пребывание студентов. Во всех колледжах и общежитиях установлена система «Ashyq».

    Ранее Шолпан Каринова сообщила, что в штатном режиме обучаются 86,4% казахстанских школьников.

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