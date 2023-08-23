95 тысяч бизнес-проектов субсидированы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 95 тыс. бизнес-проектов субсидированы в Казахстане. Об этом сообщил на круглом столе в Службе центральных коммуникаций директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики РК Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнил, что с 2022 года инструменты поддержки предпринимательства консолидированы в Национальном проекте по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. В рамках Нацпроекта предоставляются финансовые и нефинансовые меры поддержки.

«Среди финансовых мер наибольшим спросом пользуются субсидии. Субсидии предоставляются в целях удешевления кредитов, которые выдают банки второго уровня. В рамках инструмента субсидирования части ставки вознаграждения государство субсидирует 13,75%, а предприниматель оплачивает 8%. Это в областных центрах, а в сельских населенных пунктах, которым отдается преимущество – 7%. С начала реализации программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса», в целом, поддержаны субсидиями 95 тыс. проектов, кредитный портфель которых составляет около 7 трлн тенге», – сказал Н. Жанабеков.

Директор Департамента также сообщил, что Министерством реализуется инструмент частичного гарантирования, который направлен на решение проблемы с нехваткой залогового обеспечения при получении кредита. Размер гарантии составляет:

85% от суммы кредита до 360 млн тенге;

70% от суммы кредита до 600 млн тенге;

50% от суммы кредита до 1 млрд тенге.

В рамках гарантирования с начала реализации инструмента поддержано свыше 57,5 тыс. проектов на сумму кредитного портфеля 1,4 трлн тенге. Кроме этого, Министерством реализуется микрокредитование, предоставляемое по ставке 7% в сельской местности и 8% в областных центрах.

На инвестиционные цели предоставляются микрокредиты до 20 млн тенге, сроком на 3 года, а на пополнение оборотных средств – до 5 млн тенге, сроком на 2 года. При этом, по микрокредитам до 5 млн тенге не требуется предоставление залогового обеспечения, что является их основным преимуществом. Инструмент введен с 2020 года, на сегодняшний день охват составляет около 38 тыс. проектов на сумму свыше 255,7 млрд тенге.

В целом, как отметил Н. Жанабеков, с 2010 по 2021 годы, получателями мер господдержки создано около 120 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 53,1 трлн тенге и уплачено налогов в бюджет на общую сумму 3,4 трлн тенге.

Кроме того, по словам Н. Жанабекова, для действующих и начинающих предпринимателей, реализующих новые бизнес-идеи, в рамках Нацпроекта предоставляются государственные гранты до 5 млн тенге на конкурсной основе. С 2012 по 2023 год для предпринимателей выдано свыше 5,6 тыс. грантов на сумму 17,6 млрд тенге.