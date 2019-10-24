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95 таксистов наказали за приставание в аэропорту Алматы

24 Октября 2019 15:39
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95 таксистов наказали за приставание в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года за приставание в общественных местах к административной ответственности привлекли 95 таксистов-частников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В числе наиболее частых жалоб, которые мы получаем на нашу «горячую линию» в WhatsApp, - на навязчивых таксистов-частников, которые беспардонно пристают к пассажирам с предложением воспользоваться их услугами. Данный вопрос находится на постоянном контроле руководства ЛОП в аэропорту Алматы. Сотрудники Линейного отдела полиции постоянно ведут в алматинском аэропорту работу по охране общественного порядка, в том числе и по фактам приставания к пассажирам, как со стороны частных водителей, так и граждан, которые просят передать конверты и посылки», - заверили в пресс-службе аэропорта.

Так, за 9 месяцев текущего года за приставание в общественных местах (ст. 449 КоАП РК) к административной ответственности были привлечены 95 лиц, из которых у восьми нарушения повторные. В итоге 17 нарушителей оштрафованы на общую сумму 277 750 тенге, троим назначили арест на трое суток, один выдворен из страны.

«Также считаем необходимым пояснить, почему данная проблема не решается, как требуют многие наши пассажиры, кардинально: никто не имеет права просто выгнать частных автовладельцев с парковки аэропорта, поскольку территория эта общественная, заезжают они на общих основаниях, оплачивая паркинг по тарифу, при этом практически у всех частников оформлено ИП. Но вот навязчивое приставание уже является нарушением. И вы, уважаемые пассажиры, можете существенно помочь в решении этой проблемы: столкнувшись с назойливым предложением подвезти вас или просьбой от неизвестного гражданина передать посылку, напишете заявление в полицию, сделать это можно прямо в аэропорту», - отметили в аэропорту.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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