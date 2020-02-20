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95 сотрудников ОВД уволены за ЧП с подчиненными в 2019 году

20 Февраля 2020 18:49
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95 сотрудников ОВД уволены за ЧП с подчиненными в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов рассказал о дисциплинарной работе, проводимой в рядах МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Повышены требования к руководящему составу органов внутренних дел с акцентом на устойчивый антикоррупционный иммунитет. Утвержден алгоритм наложения дисциплинарных взысканий с определением степени ответственности не только виновного сотрудника, но и его руководителя. В 2019 году за чрезвычайные происшествия с подчиненными 1283 руководителя наказаны в дисциплинарном порядке», - сказал на пресс-конференции в МВД Арман Саданов.

По его словам, из них 95 уволены (из системы правоохранительных органов, прим. ред), 242 освобождены от занимаемых должностей.

«Одной из приоритетных задач департамента собственной безопасности является защита сотрудников органов внутренних дел. В 2019 году пресечено 55 фактов дачи взяток сотрудникам органов внутренних дел. С начала года таких фактов уже 31. За применение насилия в отношении полицейских осуждено 302 гражданских лица», - добавил спикер.



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Ключевые слова: МВД РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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