95% педагогов получили вакцину в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области рассказали, как школы готовятся к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Подготовка к учебному процессу теперь выглядит несколько иначе. Пандемия требует новой организации работы в школах. Прежде всего, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
По информации управления образования, в школах будут обеспечены максимальные меры санитарной безопасности: четырехступенчатый фильтр дезинфекции, усилен режим проветривания, кварцевания, влажной уборки. Приобрели в достаточном количестве моющие и дезинфицирующие средства на общую сумму в 75,5 млн тенге.
Для минимизации контактов в школах организуют смены и подсмены, каждый класс будет заниматься в своем кабинете. Перемены будут в разное время.
В случае выявления заболевшего ученика или учителя класс будет переводиться на дистанционное обучение.
«С целью профилактики заболевания коронавирусной инфекцией учащихся и педагогов в летний период в организациях образования области проходит вакцинация педагогов и техперсонала. На 28 июля получили прививку 95,7% педагогов и 95,5% техперсонала», - проинформировали в управлении образования.
В целом по области первый компонент вакцины получили 194 164 человека. Полный курс вакцинации прошли 138 705 североказахстанцев.
- В ВКО разъяснили новое постановление санврача области
- Как работают волонтеры СКО
- Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказали в Атырау
- Свыше 55% жителей ВКО от общего плана получили первый компонент вакцины от КВИ
- Усилить репродуктивное воспитание в школах предложила нацкомиссия
- В розничной торговле чаще всего нарушают права покупателей в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана