95% педагогов получили вакцину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области рассказали, как школы готовятся к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подготовка к учебному процессу теперь выглядит несколько иначе. Пандемия требует новой организации работы в школах. Прежде всего, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

По информации управления образования, в школах будут обеспечены максимальные меры санитарной безопасности: четырехступенчатый фильтр дезинфекции, усилен режим проветривания, кварцевания, влажной уборки. Приобрели в достаточном количестве моющие и дезинфицирующие средства на общую сумму в 75,5 млн тенге.

Для минимизации контактов в школах организуют смены и подсмены, каждый класс будет заниматься в своем кабинете. Перемены будут в разное время.

В случае выявления заболевшего ученика или учителя класс будет переводиться на дистанционное обучение.

«С целью профилактики заболевания коронавирусной инфекцией учащихся и педагогов в летний период в организациях образования области проходит вакцинация педагогов и техперсонала. На 28 июля получили прививку 95,7% педагогов и 95,5% техперсонала», - проинформировали в управлении образования.

В целом по области первый компонент вакцины получили 194 164 человека. Полный курс вакцинации прошли 138 705 североказахстанцев.