+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 19 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

95% педагогов получили вакцину в СКО

30 Июля 2021 21:03
Поделиться:
95% педагогов получили вакцину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области рассказали, как школы готовятся к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 55% жителей ВКО от общего плана получили первый компонент вакцины от КВИ
Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказали в Атырау Более 40 млн тенге штрафов за нарушение саннорм заплатили жители СКО Карантин ужесточат в трех районах Алматинской области со 2 августа

Подготовка к учебному процессу теперь выглядит несколько иначе. Пандемия требует новой организации работы в школах. Прежде всего, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

По информации управления образования, в школах будут обеспечены максимальные меры санитарной безопасности: четырехступенчатый фильтр дезинфекции, усилен режим проветривания, кварцевания, влажной уборки. Приобрели в достаточном количестве моющие и дезинфицирующие средства на общую сумму в 75,5 млн тенге.

Для минимизации контактов в школах организуют смены и подсмены, каждый класс будет заниматься в своем кабинете. Перемены будут в разное время.

В случае выявления заболевшего ученика или учителя класс будет переводиться на дистанционное обучение.

«С целью профилактики заболевания коронавирусной инфекцией учащихся и педагогов в летний период в организациях образования области проходит вакцинация педагогов и техперсонала. На 28 июля получили прививку 95,7% педагогов и 95,5% техперсонала», - проинформировали в управлении образования.

В целом по области первый компонент вакцины получили 194 164 человека. Полный курс вакцинации прошли 138 705 североказахстанцев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Свыше 55% жителей ВКО от общего плана получили первый компонент вакцины от КВИ
Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказали в Атырау
Более 40 млн тенге штрафов за нарушение саннорм заплатили жители СКО
Карантин ужесточат в трех районах Алматинской области со 2 августа
Популярное
1 В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова
2 Новые общественные пространства и дворы обустраивают в Нур-Султане
3 Коронавирус: 16 регионов Казахстана в «красной» зоне
4 Свыше 650 нарушений карантина выявили в Актюбинской области
5 Члены мониторинговой группы задержаны за взятки от рестораторов Талдыкоргана
Читайте также
Усилить репродуктивное воспитание в школах предложила нацкомиссия
В розничной торговле чаще всего нарушают права покупателей в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив