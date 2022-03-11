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    08:51, 11 Март 2022 | GMT +6

    95 пациентов с COVID-19 - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 910 человек (10 859 КВИ+ и 1 051 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находятся 1 124 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 10 786 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 95 пациентов, в состоянии особой степени тяжести – 30 пациентов, на аппарате ИВЛ – 22 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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