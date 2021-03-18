95% казахстанских детей будут ходить в детские сады – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поделился планами по охвату детей дошкольным воспитанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ваш депутатский запрос относительно решения вопроса о достаточном финансировании дошкольного образования в соответствии с Методикой подушевого финансирования (далее – Методика) сообщаю следующее. На сегодня охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием по республике составляет 98,7%. Данный показатель планируется довести к 2025 году до 100%. В 2020 году в республике открылись 365 частных детских садов на 38 тысяч мест. Также охват детей от 2 до 6 лет дошкольным образованием планируется довести к 2025 году до 95% (на сегодня охват от 2 до 6 лет – 71,2%)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в этих целях Правительством перед регионами поставлена задача развивать сеть частных детских садов через размещение государственного образовательного заказа (далее – госзаказ), внедрение ваучерного финансирования и альтернативные формы организаций дошкольного воспитания.

«Так, на 2021 год запланировано открытие до 32 тысяч новых мест, в том числе в Алматинской области – 8000 мест, в Туркестанской области – 4000 мест. К 2025 году будет введено более 278 тысяч новых мест. Согласно методике средний размер подушевого норматива для групп с 10,5-часовым режимом пребывания составляет 38 256 (город) и 41 053 (село), для коррекционных групп 67 508 (город) и 74 125 (село). В подушевой норматив включены расходы на фонд оплаты труда, учебные материалы, наглядные пособия и игрушки, коммунальные услуги, оплату услуг связи и интернет, содержание и обслуживание зданий и т.д», - заключил Премьер.



