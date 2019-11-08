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95% госуслуг в Алматы были оказаны в электронном формате
8 Ноября 2019 12:10
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года 95% госуслуг в Алматы оказаны в электронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня в Алматы самый высокий в стране уровень цифровой грамотности – 82%. Алматы единственный из городов Центральной Азии вошел в рейтинг ООН по развитию онлайн-услуг для граждан. За 9 месяцев 95% госуслуг оказаны в электронном формате», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в рамках форума «Adaldyq Alany: новый формат взаимодействия общества и государства по противодействию коррупции».
Ключевые слова: Алматы, Цифровой Казахстан, Общество,
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