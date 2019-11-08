95% госуслуг в Алматы были оказаны в электронном формате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года 95% госуслуг в Алматы оказаны в электронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Алматы самый высокий в стране уровень цифровой грамотности – 82%. Алматы единственный из городов Центральной Азии вошел в рейтинг ООН по развитию онлайн-услуг для граждан. За 9 месяцев 95% госуслуг оказаны в электронном формате», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в рамках форума «Adaldyq Alany: новый формат взаимодействия общества и государства по противодействию коррупции».